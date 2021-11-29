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    Beylikdüzü'nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı

    Denetim noktasına geldiklerinde silah göstererek, “dur” ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin ters yöne girdiği, motosikletli polislerin de peşlerinden gittiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 08:55
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    Beylikdüzü'nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı

    Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir otomobilin sürücüsü, polisin denetim noktasını görünce kaçmak istedi.

    “Dur” ihtarına uymayan ve polise silah gösteren otomobil sürücüsü, Ambarlı Liman Yolu'na aracıyla ters istikametten girerek, kaçmaya başladı.

    Motosikletli polisler de sürücünün arkasından onu takip etti.

    KOVALAMACA ANI

    Hem kendi hem de polislerin hayatını tehlikeye atan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polislere gösterdiği tabancayla beraber yakalandı.

    Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü'nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı VİDEO

    SUÇ DOSYALARI KABARIK

    Kaçmaya çalışan şüphelilerin 2 kişi olduğu, isimlerinin ise G.A. ve Ö.A. olduğu tespit edildi.

    G.A.'nın 17, Ö.A.'nın ise toplamda 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Beylikdüzü nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı #1

    Beylikdüzü nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı #2

    Beylikdüzü nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı #3

    Beylikdüzü nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı #4

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