Denetim noktasına geldiklerinde silah göstererek, “dur” ihtarına uymayıp kaçan 2 şüphelinin ters yöne girdiği, motosikletli polislerin de peşlerinden gittiği anlar kameraya yansıdı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Maraşel Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir otomobilin sürücüsü, polisin denetim noktasını görünce kaçmak istedi.

“Dur” ihtarına uymayan ve polise silah gösteren otomobil sürücüsü, Ambarlı Liman Yolu'na aracıyla ters istikametten girerek, kaçmaya başladı.

Motosikletli polisler de sürücünün arkasından onu takip etti.

KOVALAMACA ANI

Hem kendi hem de polislerin hayatını tehlikeye atan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından polislere gösterdiği tabancayla beraber yakalandı.

Kovalamaca anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde ters yönden kaçan şüphelileri polis kovaladı VİDEO



SUÇ DOSYALARI KABARIK

Kaçmaya çalışan şüphelilerin 2 kişi olduğu, isimlerinin ise G.A. ve Ö.A. olduğu tespit edildi.

G.A.'nın 17, Ö.A.'nın ise toplamda 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.