Yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir araca çarptıktan sonra güvenlik duvarını yıkıp site bahçesine düştü.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesin Kavaklı Mahallesi Ayazma Caddesi'nde, içinde bir yolcu bulunan ticari taksi, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan geçen başka bir araca çarptıktan sonra bir binanın güvenlik duvarını yıktı.

Ticari taksi, 3 metre yüksekten sitenin bahçesine çakıldı. Yolcu, araç içinde sıkıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmaların ardından yolcu, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Beylikdüzü’nde, ticari taksi site bahçesine çakıldı VİDEO

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hem yolcuya hem taksinin çarptığı diğer aracın sürücüsüne, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Şahıslar, kontrol amacı ile hastaneye kaldırıldı.