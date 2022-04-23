İstanbul Beylikdüzü'nde 2 kişi, trafikte tartıştıkları sürücüyü eşinin ve çocuğunun gözleri önünde feci şekilde darbetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Beylikdüzü ilçesinde iki trafik magandası, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı otomobil sürücüsünü eşi ve çocuklarının gözü önünde öldüresiye darbetti.

Hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binen iki saldırganın önünü kesen vatandaşlar, saldırganları görüntülerken bindikleri aracı ve plakasını da kaydetti.

Plakaları diğer vatandaşlarca kaydedildi

Çevrede bulunan bir vatandaş ise "İki kişi birine saldırın. Böyle devam edin. Karakolda da ifade verirsiniz. Plakanızı aldım ben sizin" diyerek tepki gösterdi.

Beylikdüzü'nde trafik magandaları, ailesinin önünde sürücüyü öldüresiye dövdü - VİDEO