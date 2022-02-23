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- Beylikdüzü'nde uyuşturucu, peluş oyuncağın içinde bulundu
Beylikdüzü'nde uyuşturucu, peluş oyuncağın içinde bulundu
Hafta sonları lüks araçla uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Tirbuşon lakaplı Ahmet K. ve B.H. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada peluş oyuncaktan 850 gram metamfetamin çıktı.
- DHA
- 23.02.2022 - 13:29
- Güncelleme : 23.02.2022 - 13:31
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Ekipler, İstanbul'daki uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Polis, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi’nde geçen pazar lüks araçla uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, 'Tirbuşon' lakaplı Ahmet K.,’nın (34) hafta sonları saat 23.00 ila 01.00 saatleri arasında uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
PELUŞ OYUNCAKTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polis, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki adreste Ahmet K. ile B.H.'yi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, peluş oyuncağın içine gizlenen daralı ağırlığı 850 gram gelen metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheliler, önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.