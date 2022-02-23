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Beylikdüzü'nde uyuşturucu, peluş oyuncağın içinde bulundu

Beylikdüzü'nde uyuşturucu, peluş oyuncağın içinde bulundu

Hafta sonları lüks araçla uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Tirbuşon lakaplı Ahmet K. ve B.H. gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramada peluş oyuncaktan 850 gram metamfetamin çıktı.