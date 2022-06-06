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    Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu grup, ortalığı birbirine kattı

    Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı.Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
    • 06.06.2022 - 09:44
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    Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu grup, ortalığı birbirine kattı

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi’nde bir grup yabancı uyruklu kişi, seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

    Yolun bir şeridini kapatan şahıslar, akan trafiğe aldırmadan aracın içindekilerle tartışmaya başladı.

    Aracın içindekileri darbettiler

    İHA'nın haberine göre; ilerleyen dakikalarda yaptıkları ile yetinmeyen şahıslar, tekme ve tokatlarla diğer şahıslara saldırdı.

    Dakikalarca süren o anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü nde yabancı uyruklu grup, ortalığı birbirine kattı #1


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