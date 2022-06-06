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Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu grup, ortalığı birbirine kattı

Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu grup, ortalığı birbirine kattı

Seyir halindeki aracın önünü kesen şahıslar, tekme ve tokatla aracın içindekilere saldırdı.Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.