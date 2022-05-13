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    Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın bebeğini balkondan attı

    Bir sitede yaşayan Libya uyruklu kadın, ailesinden gizli doğurduğu bebeğini balkondan atarak ölümüne sebep oldu.
    • 13.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:28
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    Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın bebeğini balkondan attı

    İki ay önce annesi ve üvey babasıyla Libya'dan Türkiye'ye gelen 39 yaşındaki A.K.M., İstanbul Beylikdüzü'ne yerleşti.

    Bu süreçte hamile olan ve ailesinden gizleyen kadın, evin odasında doğum yapmak zorunda kaldı.

    'Ölü' doğdu deyip camdan attı

    Cani kadın doğum sonrası ise bebeğin ölü olduğunu iddia ederek balkondan binanın teras katına attı.

    Kargalar buldu

    Durum, kargaların bebeğin cansız bedeni başında toplanması sonrasında ortaya çıktı. Site sakinleri polise ihbarda bulundu.

    Gözaltına alındı: İstismara uğramıştım

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda bebeğin terasa düşer düşmez öldüğü saptandı. A.K.M. ise gözaltına alındı. Kadın emniyetteki ifadesinde "Kendi ülkemizde bahçıvanımız tarafından istismara uğradım." dedi.

    Serbest kaldı

    İHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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