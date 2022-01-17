İki grup arasında çıkan kavgada bir genç bıçaklanınca annesi olay yerine gitti. Gencin 'Anne neden geldin' diye çığlık attığı anlar, kameraya yansıdı.

Dün öğle saatlerinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İlerleyen dakikalarda tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken olayda bir kişi, bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Kavga anlarında parka gelen yaralının annesi ise tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

"ANNE NEDEN GELDİN"

Arkadaşlarının yardımı ile banka yatırılan yaralı, acı içinde çığlık atarak küfürler savururken başında bekleyen annesine ise ‘Anne neden geldin.?’ diyerek tepki gösterdi.

SALDIRGAN ARABAYA BİNİP KAÇTI

Olay sonrasında bıçaklı saldırgan ve arkadaşı geldikleri arabaya binerek hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşların yaşanan durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi.

Beylikdüzü'nde yaralanan genç, olay yerine gelen annesine kızdı VİDEO







KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Çocuk parkında yaşanan o bıçaklı kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



