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    Beylikdüzü'nde yürüyüş yolu çöktü

    Gürpınar sahilindeki bir yolun denize çökmesi sonucu yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri çevrede sadece dubayla önlem aldı.
    • 29.04.2022 - 17:36
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    Beylikdüzü'nde yürüyüş yolu çöktü

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar sahil yolunda bulunan bir yürüyüş yolu, geçtiğimiz akşam denize çöktü.

    Çökme sırasında bölgede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

    Belediyeden dubalı önlem

    İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı. Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.

    Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

    "Yürüyüş yapamaz olduk"

    DHA'ya konuşarak sekiz yıldır Gürpınar'da yaşadığını söyleyen Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz." dedi.

    "Engelli parkurunda gibi bir oraya bir buraya atlıyoruz"

    Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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