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    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar

    Gaspçılar, bankadan para çeken adamı takip ederek aracının içerisinde darbetti. 100 bin dolar olan çantayı alan zanlılar, kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 11:08
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    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi E-5 yan yolda bulunan bir bankadan 100 bin dolar para çekerek başka bir bankaya yatırmak isteyen adam, gaspçıların hedefi oldu.

    Otomobil ile adamı takip eden iki gaspçı, etrafı kolaçan ettikten sonra bankanın önünde duran adamın aracına bindi.

    DARBEDİP, PARA DOLU ÇANTAYI ÇALDILAR

    Sürücü koltuğundaki adama tehditler savuran gaspçılar, üstüne bir de darbetti.

    Gaspçılar dakikalar içinde 100 bin dolar olan çantayı çalıp, geldikleri araçla kaçtı.

    Milyonluk vurgun anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar VİDEO

    POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ

    Olay sonrasında vatandaşlar gasbedilen adamın yardımına koşarken, ihbar üzerine bankanın önüne çok sayıda polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekibi geldi.

    Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyip kaçan gaspçılara yakalamak için çalışma başlattı.

    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar #1

    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar #2

    Beylikdüzü’ndeki banka önünde 100 bin dolar çaldılar #3


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