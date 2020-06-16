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6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, panik yarattı. Alevler çatı katına büyük hasar verdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde Karacaoğlan Caddesi, Güldalı Sokak'ta yer alan 6 katlı binanın çatı katı, 10.15 sularında alev alev almaya başladı. Çatı katının cayır cayır yandığını gören komşular, içerde mahsur kalan ev sahibinin çıkarılması için itfaiyeye, sağlık ekipleri ve polise haber verdi.

Beylikdüzü'ndeki binanın çatısı alev alev yandı - VİDEO



SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bilinmeyen bir sebepten çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangından kurtarılan kadının dumandan etkilendiği, binanın çatı katında hasar olduğu öğrenildi.













