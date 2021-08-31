Beylikdüzü'ndeki bisiklet hırsızı, yangın merdiveninde 9 saat saklandı

Girdiği apartmanda kilitli halde bulunan bisikleti çalmak isteyen hırsız, yangın merdiveninde 9 saat bekleyerek hırsızlık yaptı. Kilidi keserek bisikleti çalan hırsızın o anları, kameraya yansıdı.

27 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir apartmana, kendisini kurye gibi gösteren 1 kişi girdi.

Apartmanın 10'uncu katına çıkan kişi, yangın merdiveninin kapısını açarak beklemeye başladı.

MERCEKLERE SİYAH BANT ÇEKTİ

Yaklaşık 9 saatlik bekleyişin ardından yangın merdiveninden çıkan şüpheli, dairelerin kapısındaki merceklerin üzerine siyah bant çekti.

BİSİKLETİN KİLİDİNİ MAKASLA KESTİ

İşe koyulan şüpheli, 2 bin 800 lira değerindeki bisikletin kilidini makasla kesip apartmandan çıktı. Sabah uyandığında çocuğuna ait bisikletin yerinde olmadığını gören Ahmet Sultan, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

HIRSIZLIK OLAYI, KAMERAYA YANSIDI

Kayıtlarda, hırsızlığı gören Sultan, görüntüleri alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YANGIN MERDİVENİN ORADA YATIYOR"

Çocuğuna ait bisikleti çalınan Ahmet Sultan, "Saat 21.30 sıralarında, birinci kata çıkan komşular ile elinde poşetle giriyor. Direkt 10'uncu kata çıkıyor. Yangın merdivenine geçiyor. Yangın merdiveninde saat 05.40'a kadar bekliyor. Güvenlik kamerasının kablosunu kesiyor. Bisikletimizi de alıp, çıkıyor. Yangın merdivenin orada yatıyor. Hatta orada iki tane de sigara içmiş. Başkaları inşallah bu sıkıntıyı yaşamaz. Kapı önüne hiçbir şey bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.





















