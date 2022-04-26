Halı sahada top oynayan kişinin cep telefonunu tel örgülerin arasından çalan hırsız önce güvenlik kamerasına sonra polis ekiplerine yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde Marmara Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta bir grup arkadaş halı sahada futbol oynamak için bir araya geldi.

Grubun maç yaptığı sırada Ö.H. isimli şüpheli, kale arkasındaki cep telefonuna göz koydu.

Bir süre sonra harekete geçen Ö.H. tel örgülerin arasından telefonu çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Kimliği tespit edildi

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ö.H.’nin 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi. Olaydan 1 hafta sonra şahıs Yakuplu Mahallesi’ndeki evinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık kamerada

Ö.H sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'ndeki halısahadan telefon çalındı VİDEO

