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    Beylikdüzü'ndeki kadın, videosunu çeken sapığı dövdü

    Bir şahsın cep telefonu ile görüntülerini kaydettiğinden şüphelenen kadın çevredekilerden yardım isteyerek telefona baktı. Telefonda kendi görüntülerini görünce, sapığa meydan dayağı attı.
    • 25.05.2022 - 09:36
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    Beylikdüzü'ndeki kadın, videosunu çeken sapığı dövdü

    Dün öğle saatlerinde İstanbul'daki Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yürüyen bir kadın, bir erkek tarafından takip edilmeye başlandı.

    Şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı.

    Durumu fark eden bir vatandaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi.

    Kadının videosunu çektiği görüldü

    Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.

    Tacizciye meydan dayağı

    Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizciye meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis merkezine götürüldüler

    Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beylikdüzü ndeki kadın, videosunu çeken sapığı dövdü #1


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