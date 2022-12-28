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    Beylikdüzü'ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi

    Bir Rus iş adamı, 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaptı. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.
    • 28.12.2022 - 16:08
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    Beylikdüzü'ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki  Ambarlı Limanyolu'nda, saat 14.30 sıralarında bir kaza olayı meydana geldi.

    Rus bir iş adamı olduğu öğrenilen ve kimliği öğrenilemeyen şahıs, 26 milyon lira piyasa değerindeki Lamborghini marka aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu.

    Araç, kaza sonrası kullanamaz hale geldi. Yaşanan olayda yaralanan olmadı.

    Lüks araç otoparka çekildi

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kazayla ilgili rapor tuttuktan sonra araç otoparka çekildi.

    İHA'nın haberine göre; araç sahibi Rus iş adamı ise avukatıyla beraber emniyete geçti.

    Beylikdüzü ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi #1

    Beylikdüzü ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi #2

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