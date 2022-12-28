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Beylikdüzü'ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi

Beylikdüzü'ndeki kazada 26 milyon liralık araç, kullanılamaz hale geldi

Bir Rus iş adamı, 26 milyon liralık Lamborghini marka aracıyla kaza yaptı. Araba kullanılamaz hale gelirken kazada yaralanan olmadı.