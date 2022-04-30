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    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı

    Sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüs, karşı yönden gelen bir başka metrobüse çarptı. Aracın daha önce arıza yaptığı ve sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ettiği öğrenildi.
    • 30.04.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:57
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    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Beylikdüzü Belediyesi durağında sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, durak çıkışındaki karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

    Arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı.

    Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı ilginç metrobüs kazasının detayları da ortaya çıktı.

    Arızalı metrobüs sürücüsüz hareket etti

    Kontrolden çıkan metrobüsün olaydan kısa bir süre önce, başka bir durakta arıza yaptığı ve sürücü Oktay A.’nın da metrobüsün motor kısmındaki aküsünü kontrol etmek için araçtan indiği öğrenildi.

    Sürücünün aküyü kontrol ettiği sırada metrobüsün hareket ederek bir diğer durağa kadar bariyerlere çarparak sürücüsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.

    İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüslerin çarpışma anı VİDEO

    Metrobüs sürücüsü gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre yaşanan kazanın ardından incelemelerde bulunan polis ekipleri, metrobüsün sürücüsü Oktay A.’yı gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

    Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırıldığı öğrenildi.

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #1

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #2

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #3

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #4

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #5

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #6

    Beylikdüzü’ndeki metrobüs kazasının detayları ortaya çıktı #7


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