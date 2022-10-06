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- Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası
Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası
Metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 06.10.2022 - 09:34
Yine metrobüs, yine kavga…
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Haramidere'deki metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı.
Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı.
Yumruklar havada uçuştu
DHA’nın haberine göre tartışma sonrası iki yolcu, karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu.
Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.