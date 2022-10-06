Petrol
93.19
-0.19%
Euro
18.4544
0.50%
Dolar
18.576
-0.27%
Altın
1.028
0.30%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
379.167
0.22%
BTXN Coin
10.66
-2.73%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası

    Metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.10.2022 - 09:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası

    Yine metrobüs, yine kavga…

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi Haramidere'deki metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcuyu diğer yolcular uyardı.

    Bunun üzerinde yolcular arasında tartışma çıktı.

    Yumruklar havada uçuştu

    DHA’nın haberine göre tartışma sonrası iki yolcu, karşılıklı olarak birbirlerine yumruklar savurdu.

    Diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Beylikdüzü ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası #1

    Beylikdüzü ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası #2


    Türkiye otomotiv pazarı eylülde yüzde 8,7 büyüdü
    Otomobil

    Türkiye otomotiv pazarı eylülde yüzde 8,7 büyüdü

    İngiltere: Nükleer silah kullanımının sonuçları olur
    Dünya

    İngiltere: Nükleer silah kullanımının sonuçları olur

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir