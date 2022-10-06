Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası

Beylikdüzü'ndeki metrobüste yolcuların yüksek sesle konuşma kavgası

Metrobüste aralarından yüksek sesle konuştukları iddia edilen iki yolcu ile onlardan rahatsız olan diğer yolcular arasında kavga çıktı. Yumrukların atıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.