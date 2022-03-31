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    Beylikdüzü'ndeki Pinokyo dövmeli zehir taciri yakalandı

    Rezidansta uyuşturucu tutulduğu bilgisiyle harekete geçen ekipler, dövmeli satıcıyı yakaladı. Yapılan aramada 146 fram marihuana, hassas terazi ve 2 bin 100 TL ele geçirildi.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:50
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    Beylikdüzü'ndeki Pinokyo dövmeli zehir taciri yakalandı

    Beylikdüzü polis ekipleri, Kumcular Yolu üzerindeki rezidansta uyuşturucu madde saklandığı bilgisine ulaştı.

    Yapılan çalışmalarda kolunda Pinokyo dövmesi bulunan bir kişi ve yanındaki 3 arkadaşının Fatih Karagümrük Mahallesi'nden gelip, dairede kısa süre kaldıktan sonra dışarı çıktıkları belirlendi.

    Rezidansın güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, aynı kişilerin farklı saatlerde daireye sık sık girip çıktığını belirledi.

    KAPI ÖNÜNDE YAKALANDI

    28 Mart Pazartesi günü rezidansın önünde bekleyen polis ekipleri, Pinokyo dövmeli kişiyi kapıdan çıktıkları sırada yakaladı.

    Beylikdüzü ndeki Pinokyo dövmeli zehir taciri yakalandı #1

    ÜZERİNDEN MADDE ÇIKTI

    Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde 146 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 2 bin 100 lira para geçirildi.

    4 ŞÜPHELİ POLİS MERKEZİNDE

    Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen E.K. (26), B.Z.S. (35), A.İ.A. (23) ve Y.K. (29) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Beylikdüzü ndeki Pinokyo dövmeli zehir taciri yakalandı #2


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