Beylikdüzü’ndeki su ürünleri hali denetimden geçti: 2 ton balığa el konuldu Gürpınar Su Ürünleri Hali ve çevresindeki balıkçılara, denetim yapıldı. Denetimlerde, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki balığa el konulurken, toplam 4 kişiye 26 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.

DHA

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Su Ürünleri Hali ve çevresinde, 19-27 Mart tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı.

Birçok ekip, denetime katıldı

Denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrolörleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nın Gürpınar Su Ürünleri Hali’ndeki Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı.

2 ton balığa el konuldu

Ekipler, zaman, boy ve tür yasaklarına aykırı avlanıldığı tespit edilen 4 kutu mırlan, 21 kutu tekir, 54 kutu istavrit, 25 kutu sazan, 2 kutu yılan balığı, 32 kalkan, 34 ıstakoz, 18 böcek, köpek balığı ve karavida olmak üzere yaklaşık 2 ton ağırlığındaki su ürününe el koydu.

4 kişiye para cezası

El konulan su ürünlerinin sosyal yardım kurumlarına bağışlandığı öğrenildi.

Bu arada denetimlerde toplam 4 kişiye, 26 bin 491 lira idari para cezası uygulandı.