Beyoğlu'nda polisin kovaladığı iki hırsızı esnafın yakaladığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İpek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iki şahıs farklı iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

Güvenlik kameralarını izleyen polisler, hırsızların eşkalini belirledi.

Ara sokakta eşkale uyan iki kişiyi gören ekipler, şüphelileri kovalamaya başladı. O sırada polisin hırsızları kovaladığını gören esnaf da hırsızların peşine düştü.

Beyoğlu esnafı kaçan hırsızları yakaladı VİDEO

2 HIRSIZI YAKALADI

Kısa bir kovalamacanın ardından Ercan As, iki hırsızı da yakaladı. Polisler gelerek hırsızları esnaftan teslim aldı.

"BU OLAYLARA ÇOK KAYITSIZ KALINIYOR"

İş yerinde çalışan Musa Uçar, "Mesaimiz bitmişti. İş yerinden çıktık giderken köşeden iki kişi geldi. Polis 'yakalayın' deyince arkadaşlar da ani bir refleks ile koşan kişileri yakaladı. Daha sonra polis geldi. Şüphelileri polise teslim ettik. Biz turizmde çalıştığımız için bu tür şeyler daha önce çok yaşandı. Bu olaylara çok kayıtsız kalınıyor. Bu noktada biraz daha hassasız. Acaba bir turiste karşı bir şey mi diye hareket ettik. Sonuç ne olursa olsun. Bizim için suçlunun yakalanması önemliydi. Suçluları yakalanıp polise teslim ettik. Arkadaşlarıma da emekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

"BEN VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Hırsızları yakalayan Ercan As, "Biz müdürümle işten çıktık, eve giderken koşarak iki şahıs yaklaştı. Arkadan da biri onları kovalıyordu 'Tutun ben polisim' deyince ben o anki refleksle iki kişiyi yakaladım. Polisler geldi. Onlara teslim ettim. Polis tutun deyince hiç tereddüt etmedim. Hemen yakaladım. Ben vatandaşlık görevimi yaptım." diye konuştu.













