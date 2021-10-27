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- Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı
Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı
- İHA
- 27.10.2021 - 09:40
- Güncelleme : 27.10.2021 - 10:50
Gece kulübüne silahla saldıran şahıs, esnaf tarafından linç edilmek istendi.
İstanbul Beyoğlu'da bulunan eğlence mekanı, gece saatlerinde gelen bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açan Fikret T., olayı duyan güven timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
CANLARINI HİÇE SAYDILAR
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği görevlileri, saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı.
Canını hiçe sayan ekipler, kısa süre yaşanan arbedenin ardından şahsı yakalayarak yere yatırdı.
Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı VİDEO
LİNÇTEN KURTARILDI
Kelepçelenen Fikret T., çevredeki esnafın yumruk ve tekme saldırılarına uğradı.
Saldırıya engel olmaya çalışan güven timleri, saldırgan adamı ekip arabasına bindirdi.
O ANLAR KAYDEDİLDİ
O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, sağlık kontrolünden geçirilen Fikret T., emniyete götürüldü.