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    Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı

    Tabancayla girdiği mekana 2 el ateş açan saldırgan, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:50
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    Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı

    Gece kulübüne silahla saldıran şahıs, esnaf tarafından linç edilmek istendi.

    İstanbul Beyoğlu'da bulunan eğlence mekanı, gece saatlerinde gelen bir şüpheli tarafından saldırıya uğradı.

    Henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş açan Fikret T., olayı duyan güven timleri tarafından etkisiz hale getirildi.

    CANLARINI HİÇE SAYDILAR

    İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği görevlileri, saldırganın elindeki silahı almaya çalıştı.

    Canını hiçe sayan ekipler, kısa süre yaşanan arbedenin ardından şahsı yakalayarak yere yatırdı.

    Beyoğlu'nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı VİDEO

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #1

    LİNÇTEN KURTARILDI

    Kelepçelenen Fikret T., çevredeki esnafın yumruk ve tekme saldırılarına uğradı.

    Saldırıya engel olmaya çalışan güven timleri, saldırgan adamı ekip arabasına bindirdi.

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #2

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, sağlık kontrolünden geçirilen Fikret T., emniyete götürüldü.

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #3

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #4

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #5

    Beyoğlu nda güven timleri, yakaladığı şüpheliyi linçten kurtardı #6

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