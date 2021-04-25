Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan bir kıraathaneye önce tırmanarak penceresinden içeriye baktı ardından da baskın düzenledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” genelgesi gönderilmişti.

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki bir kıraathanenin ışıklarının açık olduğunu gördü.

POLİS ÖNCE TIRMANDI SONRA BASKIN YAPTI

Bunun üzerine polislerden biri, kapısı kilitli olan kıraathaneye tırmanarak penceresinden içeriye baktı.

İçeride çok sayıda kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit eden Beyoğlu polisi, baskın düzenledi. Neye uğradığını şaşıran şahısların kimliklerini alan polis ekipleri, içeride hem yasağı delen hem de tedbirleri hiçe sayan 20 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 69 bin 380 lira idari para cezası uyguladı.

Baskın anları ise kameralara yansıdı.

ARANAN BİR ŞÜPHELİ DE BULUNDU

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu polisinden kıraathaneye baskın ViDEO