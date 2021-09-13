Pala Sabri lakaplı Sabri Ç. liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran örgüte yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta faaliyet gösteren, Taksim Gezi Parkı olaylarında eylemcilere palayla saldıran ‘Pala Sabri’ lakaplı Sabri Ç.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne, İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Eylül’de gece saatlerinde operasyon düzenlendi.

Suç örgütünün, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta gece kulübü, pansiyon, kuaför salonları ve market işlettiği, burada zorla tutulan geneli Fas uyruklu kadınları özel araçlarla pansiyonlardan aldırıp, gece kulüplerine sevk ederek yabancı uyruklu erkeklerle fuhuş yapmaya zorlandığı belirlendi.

Gece kulüplerine yapılan eş zamanlı operasyonla, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

62 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Zorla tutulan ve çoğunluğu Fas uyruklu olan 62 mağdur kadın, polis ekiplerince koruma altına alındı.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Yurt dışında olduğu belirlenen Sabri Ç.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu ve Beşiktaş’ta fuhuş operasyonu: 6 gözaltı VİDEO

