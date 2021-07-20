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    Beyoğlu ve Sultanbeyli'de kaçak kesim yapıldı

    Belediyenin belirlediği yerlerde kesim yapmayan vatandaşlar, sokak araları ve ormanlık alanlarda kurban kesti. Hijyenden yoksun, kaçak kurban kesimi çekilen görüntülere yansıdı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 13:20
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 13:26
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    Beyoğlu ve Sultanbeyli'de kaçak kesim yapıldı

    İstanbul'un Beyoğlu ve Sultanbeyli ilçelerinde, vatandaşlar kaçak kesim yaptı.

    Belediyenin gösterdiği alanları dikkate almayan vatandaşlar, sokak araları ve ormanlık alanlarda kurbanlarını kesmeyi tercih etti.

    Uyarıları önemsemeyen vatandaşların o halleri, havadan görüntülendi.

    HİJYENDEN YOKSUN KAÇAK KESİM

    Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda, oto yıkama yapılan iş yerinin bahçesinde hijyen kurallarına uyulmadan kurban kesimi yapıldı.

    Aileleriyle birlikte kesim alanına gelen çocukların kurban kesimini, tribünden maç izler gibi izlemesi dikkati çekti.

    Beyoğlu ve Sultanbeyli'de kaçak kesim yapıldı VİDEO

    Beyoğlu ve Sultanbeyli de kaçak kesim yapıldı #1

    ÖNCE KAÇAK KESİM ARDINDAN PİKNİK

    Ayazağa'da da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ormanlık alanda kurban kesimi devam etti.

    Kurbanını belediyelerin gösterdiği alanlarda kesmek istemeyen bazı vatandaşlar ormanlık alanda hem kurban kesti hem de piknik yaptı.

    Beyoğlu ve Sultanbeyli de kaçak kesim yapıldı #2

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ise sokak aralarında yapılan kurban kesimleri drone ile havadan görüntülendi.

    Beyoğlu ve Sultanbeyli de kaçak kesim yapıldı #3

    Beyoğlu ve Sultanbeyli de kaçak kesim yapıldı #4

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