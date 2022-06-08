Beyoğlu'da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı

Sevgili tuzağıyla kafeye çağırılan genç, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cinayet planını hazırlayan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beyoğlu'nda 5 Haziran günü yaşanan olayda, Ebru Y. (20) ile birlikte bir kafeteryada oturan Fatih Barış Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kafeteryaya girerek hiçbir şey söylemeden kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra kaçtı.

Çelişkili ifade verince gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.'nin ifadesine başvurdu. Ancak çelişkili ifadeler vermeye başlayan Ebru Y., gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğüne götürüldü.

Cinayet planı ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ebru Y.'nin anlattıkları, cinayet planını ortaya çıkardı. Ebru Y., arkadaşı olan Bekir Sıddık D.'nin (21) kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış Doğan'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmasını istediğini söyledi.

"Biz masada otururken kurşun yağdırdı"

Sosyal medya üzerinden Fatih Barış Doğan'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y., 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi. Buluşma yerini Bekir Sıddık D.'ye söylediğini anlatan Ebru Y., "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı." dedi.

Saldırgan gözaltında

Bu gelişme üzerine polis, şüpheli Bekir Sıddık D.'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Bekir Sıddık D.'nin, daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Aralarında 4 aylık 'çakmak' husumeti vardı

Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış Doğan'ın, yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi.

2 şüpheli adliyede

İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi. Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildi.