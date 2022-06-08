Petrol
121.63
0.88%
Euro
18.4742
2.79%
Dolar
17.1613
2.43%
Altın
1.019
2.17%
Borsa
2655
0.25%
Bitcoin
522.150
5.10%
BTXN Coin
11.22
-1.31%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Beyoğlu'da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı

    Sevgili tuzağıyla kafeye çağırılan genç, silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cinayet planını hazırlayan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
    • 08.06.2022 - 13:34
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı

    İstanbul Beyoğlu'nda 5 Haziran günü yaşanan olayda, Ebru Y. (20) ile birlikte bir kafeteryada oturan Fatih Barış Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Kafeteryaya girerek hiçbir şey söylemeden kurşun yağdıran saldırgan olaydan sonra kaçtı.

    Çelişkili ifade verince gözaltına alındı

    Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, olay sırasında Fatih Barış Doğan'ın yanında bulunan Ebru Y.'nin ifadesine başvurdu. Ancak çelişkili ifadeler vermeye başlayan Ebru Y., gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğüne götürüldü.

    Cinayet planı ortaya çıktı

    Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Ebru Y.'nin anlattıkları, cinayet planını ortaya çıkardı. Ebru Y., arkadaşı olan Bekir Sıddık D.'nin (21) kendisini telefonla aradığını ve Fatih Barış Doğan'la dostluk kurmasını ve onu bir yerde randevuya çağırmasını istediğini söyledi.

    Beyoğlu da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı #1

    "Biz masada otururken kurşun yağdırdı"

    Sosyal medya üzerinden Fatih Barış Doğan'la konuşmaya başladığını anlatan Ebru Y., 15 günlük uğraşın ardından onu buluşmaya ikna ettiğini söylediği öğrenildi.  Buluşma yerini Bekir Sıddık D.'ye söylediğini anlatan Ebru Y., "Biz masada otururken birden içeri girdi. Silahını çekerek kurşun yağdırdı." dedi.

    Saldırgan gözaltında

    Bu gelişme üzerine polis, şüpheli Bekir Sıddık D.'yi olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Bekir Sıddık D.'nin, daha önceden çok sayıda polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı #2

    Aralarında 4 aylık 'çakmak' husumeti vardı

    Yapılan soruşturma sonucunda Bekir Sıddık D. ile öldürülen Fatih Barış Doğan'ın, yaklaşık 4 ay önce çakmak alışverişi yüzünden bir tartışmanın ardından kavga ettikleri tespit edildi.

    2 şüpheli adliyede

    İkili arasında bu nedenle başlayan husumetin cinayete neden olduğu belirtildi. Şüpheliler Ebru Y. ve Bekir Sıddık D. adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu da kurmaca flörtünün kafeye çağırdığı kişiye silahlı saldırı #3


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Hatay'da kadın cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Hatay'da kadın cesedi bulundu

    Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi
    Teknoloji

    Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi

    Görüş Bildir