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    Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor

    Tramvay durağını mesken tutan fırsatçıların, biletmatiklerin önünde bekleyerek turistlere yardımcı olmak bahanesiyle boş kartları sattığı tespit edildi.
    • 24.10.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:21
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    Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor

    Yerli yabancı turistleri dolandıran fırsatçılar tüm uyarılara rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçılar, turistlerin korkulu rüyası oldu.

    Boş İstanbulkart dolandırıcılığı

    Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen dolandırıcılar, makineden bilet almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşarak, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor.

    Kart 2 katına satıldı

    DHA'nın haberine göre, fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.

    Beyoğlu daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor #1

    Beyoğlu daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor #2

    Beyoğlu daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor #3


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