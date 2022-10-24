Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor

Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor

Tramvay durağını mesken tutan fırsatçıların, biletmatiklerin önünde bekleyerek turistlere yardımcı olmak bahanesiyle boş kartları sattığı tespit edildi.

Yerli yabancı turistleri dolandıran fırsatçılar tüm uyarılara rağmen vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İstanbulkart biletmatiklerinin yanında bekleyen fırsatçılar, turistlerin korkulu rüyası oldu.

Boş İstanbulkart dolandırıcılığı

Fındıklı tramvay durağında biletmatik önünde bekleyen dolandırıcılar, makineden bilet almaya çalışırken zorlanan turistlere yardım teklif ederek yaklaşarak, daha önce aldıkları kontör yüklenmemiş İstanbulkartı satıyor.

Kart 2 katına satıldı

DHA'nın haberine göre, fırsatçılar biletmatiklerden 50 liraya aldıkları kartı, 100 liradan satın alan turiste dolum işlemleri sırasında da yardımcı oluyor.