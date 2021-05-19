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- Beyoğlu’nda 19 yaşındaki suçlu, arkadaşını öldürdü
Beyoğlu’nda 19 yaşındaki suçlu, arkadaşını öldürdü
- İHA
- 19.05.2021 - 09:55
- Güncelleme : 19.05.2021 - 10:04
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde yürüyen 26 yaşındaki Mahsun Çirik’in yanına, 19 yaşındaki Serdar Ç. yaklaştı.
İddiaya göre, eline kırmızı reçeteyle satılan uyarıcı hap alan Serdar Ç., Çirik’ten su vermesini istedi.
BOYNUNDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLADI
Çirik’in su vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbedede Serdar Ç. eline geçirdiği bıçakla Çirik’i boynundan ve kalbinden bıçakladı.
Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan genç ağır şekilde yaralandı.
SALDIRGAN KAÇTI, GENÇ ADAM HASTANEDE ÖLDÜ
Olayın ardından bıçaklı saldırgan kaçarken, ağır yaralanan Mahsun Çirik ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Korkunç cinayetin ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Olay yerinde herhangi bir güvenlik kamerası olmaması üzerine polis ekipleri görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu.
Adım adım iz süren polisin yaptığı çalışma sonucunda katil zanlısı Serdar Ç., Hacıahmet Mahallesi’nde saklandığı evde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar Ç. emniyete götürüldü.
TUTUKLANDI
“Uyuşturucu madde ticareti”, “gasp” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Serdar Ç. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.