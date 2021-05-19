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Beyoğlu’nda 19 yaşındaki suçlu, arkadaşını öldürdü

Beyoğlu’nda 19 yaşındaki suçlu, arkadaşını öldürdü

Kendisine su vermeyen arkadaşını kalbinden ve boynundan bıçaklayarak ölümüne neden olan saldırgan, polis tarafından saklandığı evde yakaladı. Katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.