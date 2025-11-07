Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada çökme: Çevresindeki binalar boşaltıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak’ta bulunan 2 katlı ahşap binada, bugün saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yakındaki iki bina tedbiren tahliye edilirken, sokak trafiğe kapatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

"ÇOK KORKTUK, HALA ENDİŞELİYİZ"

Tahliye edilen binada yaşayan Melek Kuru, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

Olay anında evdeydim. Bir anda yoğun bir gürültü duydum, tahtaların düştüğünü gördüm. Uzun zamandır binanın yıkılmasını bekliyorduk. Çok korktuk, hâlâ endişeliyiz. Burada çocuklarımız oynuyor, tehlike devam ediyor. Ev sahiplerine ulaşamıyoruz. Evime giremiyorum.

"YIKILMAZSA BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Tahliye edilen diğer binada yaşayan Sibel Evcil ise binanın uzun süredir risk taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

Ev 6 yıldır boş. Son 2 yıldır yıkılma tehlikesi var. Son bir yıldır da yağmur aldıkça yan yatmaya başladı. Bahçede birçok çocuğumuz oynuyor. Yıkılmazsa çok büyük tehlikesi var.

Yetkililer, çökme riski bulunan binada yapısal inceleme yapılacağını belirtirken, çevredeki binalarda da ek önlem alınması planlanıyor.