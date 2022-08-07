20 yaşındaki bir genç, darbedilerek öldürüldükten sonra araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Polis, genci yol kenarına atan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nden önceki gün saat 17.30 sıralarında geçen bir araç, herkesin gözü önünde otomobilden yola bir kişiyi attı.

Araç daha sonra hızla uzaklaştı.

Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Darp ve işkence izi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri yaptığı incelemede gencin vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastlarken, şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

Beyoğlu’nda 20 yaşındaki genci döverek öldürdüler VİDEO

Öldürüp, evinin önüne attılar

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğunu tespit etti.

Ekipler, Abik’i darbedip öldürdükten sonra evinin önüne atan kişileri bulmak için harekete geçti.

Polis aracın peşinde

Polisin ilk olarak o aracın peşine düştüğü öğrenildi.

İHA’nın haberine göre öldürülen gencin cenazesi, dün Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki taziyenin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine gönderildi.