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    Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

    İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 01:23
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    Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın

    Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı.

    Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın - VİDEO

    Beyoğlu nda 3 katlı ahşap binada yangın #1

    Beyoğlu nda 3 katlı ahşap binada yangın #2

    Beyoğlu nda 3 katlı ahşap binada yangın #3

    Beyoğlu nda 3 katlı ahşap binada yangın #4

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