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- Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın
İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
- DHA
- 31.12.2021 - 01:23
Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir ahşap binada yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan binaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binada yangın - VİDEO