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- Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın çıktı
Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın çıktı
3 katlı ahşap binayı saran alevler çok geçmeden 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
- İHA
- 19.03.2021 - 14:00
Beyoğlu’nda, İstiklal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir ahşap binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Hızla büyüyen alevler binayı sarmalarının ardından, 2 binaya daha sıçradı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Olay sırasında evde kimsenin olmaması nedeniyle, yaralanmalar ve can kayıpları meydana gelmedi.
Binanın alevlere teslim olan görüntüsü, drone ile havadan görüntülendi.