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Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın çıktı

Beyoğlu’nda 3 katlı ahşap binada yangın çıktı

3 katlı ahşap binayı saran alevler çok geçmeden 2 binaya daha sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alabildi.