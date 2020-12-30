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    Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

    Polis tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 30.12.2020 - 07:07
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 10:00
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    Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

    İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

    PİTON İLE BİRLİKTE ESRAR DA BULUNDU

    Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi.

    Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi VİDEO

    POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR

    Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi #1

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