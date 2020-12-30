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- Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi
Polis tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- DHA
- 30.12.2020 - 07:07
- Güncelleme : 30.12.2020 - 10:00
İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.
PİTON İLE BİRLİKTE ESRAR DA BULUNDU
Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi.
Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi VİDEO
POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.