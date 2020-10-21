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Beyoğlu’nda 4 aracın camını kırıp, kaçtılar

Beyoğlu’nda 4 aracın camını kırıp, kaçtılar

Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın camını kırdı. Sabah işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.