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- Beyoğlu’nda 4 aracın camını kırıp, kaçtılar
Beyoğlu’nda 4 aracın camını kırıp, kaçtılar
Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın camını kırdı. Sabah işlerine gitmek için araçlarının yanına gelen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.
- İHA
- 21.10.2020 - 14:08
- Güncelleme : 21.10.2020 - 14:08
İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Yay Sokak’ta üzerinde park halinde bulunan 4 aracın camları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çekiçle kırıldı.
Sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının yanına geldiğinde şoke oldu.
Araçlarının camlarının kırılmış olduğunu gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.
"SABAH GELDİK CAMLAR KIRILMIŞ"
Araç sahiplerinden biri, “Diğer arabaların sahipleri yağmur geliyor diye arabalarını alıp gittiler. Gece yapmışlar, bir arkadaş olayı gördüklerini söyledi. Biz de sabah geldik, camlar kırılmış. Sırayla arabaların camlarını kırarak gitmişler.” dedi.