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    Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı

    Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
    • DHA
    • 04.02.2021 - 07:56
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 08:01
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    Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Düğün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

    Alevler bir anda daireyi sardı ve binayı duman kapladı.

    YAŞLI KADIN SON ANDA KURTARILDI

    Yangın çıktığını gören bina sakinleri binayı boşaltırken, yangın çıkan dairede kalan yaşlı kadın da bina sakinleri tarafından son anda dışarı çıkarıldı.

    Beyoğlu nda 4 katlı binada yangın çıktı #1

    YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında vücudunda yanıklar oluşan yaşlı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Beyoğlu nda 4 katlı binada yangın çıktı #2

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