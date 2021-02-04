Haberler

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın çıktı

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.