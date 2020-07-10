İki şahsın, cadde üzerinde yürüyen Aytekin Demir'in cep telefonunu çaldığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Bahriye Caddesi'nde, evine gitmek üzere yola koyulan 54 yaşındaki Aytekin Demir, arkasından gelen kapüşonlu 2 şahıs tarafından takip edilmeye başlandı.

CEBİNDEKİ TELEFONU ÇALDILAR

Bir süre Demir’i takip eden şahıslar, yanına yaklaşarak montunun cebinde olan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Kapkaça uğrayan adam şahısları bir süre kovaladı ancak kapkaççılar izlerini kaybettirdi.

Beyoğlu'nda, 54 yaşındaki adam kapkaça uğradı ViDEO

KAPKAPÇÇILAR ARANIYOR

Demir, olayın ardından polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şikayetçi olan vatandaşın ifadesinden yola çıkarak çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı.

Görüntüleri incelemeye alan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.