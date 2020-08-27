Beyoğlu’nda 6 yaşındaki kız çocuğunu ezip, kaçtı

Süratli girdiği sokakta 6 yaşındaki kız çocuğunu ezen ve ağır yaralanmasına neden olan sürücü, polis tarafından her yerde aranıyor.

Dün saat 18.00 sıralarında İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Hasköy semtinde akşamüstü sokağa çıkan 6 yaşındaki Gülten Mercan, arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

Küçük kızın oyun oynadığı sokağa bir süre sonra 34 JC 7002 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, süratli bir şekilde girdi. Sokağın başında oynayan Mercan’a çarpan araç, ezerek üstünden geçti.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza sonucu küçük kız ağır şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ise birkaç metre sonra durdu. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Kazanın ardından sürücü ve Gülten Mercan’ın ailesi, çarpan araçla çocuğu hastaneye götürmek istedi. Araçla yola çıkan sürücü, sokakta ambulansı görmesi üzerine Mercan’ı sağlık ekiplerine teslim etti. Küçük kız ilk müdahalenin ardından ambulansla İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin de kızla birlikte hastaneye gitmesi sonrası 34 JC 7002 plakalı aracın sürücüsü, sokaktan ayrılarak kayıplara karıştı.

CİĞERİ YIRTILAN KÜÇÜK KIZ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Durumu ağır olan küçük kızın ezilme ve sürüklenme nedeniyle ciğerinin yırtıldığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.

Gülten Mercan’ın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

ARACININ PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipler ise çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurarak güvenlik kamera incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında küçük kızı sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra kaçan sürücünün kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.