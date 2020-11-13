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    Beyoğlu'nda 6’ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

    İnşaat halindeki binanın 6'ncı katında asansör motoru kurulumunu yapan işçi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 17:36
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    Beyoğlu'nda 6’ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Atmaca Sokak’ta bulunan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan 6 katlı binanın asansör motorunu takmak için çalışan Mustafa Halafi (27), bilinmeyen nedenle 6'ncı kattan asansör boşluğuna düştü.

    Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Halafi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

    Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri cesedi asansör boşluğundan alarak taşıdı. Ceset olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Beyoğlu nda 6’ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü #1

    Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Mustafa Halafi'nin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu nda 6’ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü #2

    Beyoğlu nda 6’ncı kattan asansör boşluğuna düşen işçi öldü #3

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