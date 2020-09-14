Misafirliğe geldikleri evin sokağında oynayan Emir’e, otomobili ile çarpan sürücünün arkasına bakmadan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Fatih ve Sevim Göymen çifti, akşam saatlerinde bir yakınlarının evine misafirliğe geldi.

Çift evdeyken, 7 yaşındaki Emir Göymen de sokakta arkadaşıyla oynamaya başladı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Çocuklar birbirleriyle şakalaştığı esnada 34 FYD 80 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyreden kimliği belirsiz sürücü, Emir’e çarptı.

Emir çarpmanın etkisiyle yere savrularak yaralanırken, vicdansız sürücü frene bile basmadan kaçtı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda 7 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çocuklarının yerde olduğunu gören Fatih ve Sevim çifti, koşarak yanına geldi. Panik içerisinde çocuğu araca bindiren aile, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan Emir’in, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve karın bölümünde sıvı patlaması gerçekleştiği öğrenildi. Geceyi hastaneye geçiren Emir Göymen, dün sabah saatlerinde taburcu edilerek evine gönderildi.

"SÜRÜCÜ YAKALANSIN"

Evde istirahat eden ve yürümekte zorluk çektiği öğrenilen Emir Göymen, “Ben kenardaydım, araba öyle bir sağ, bir sol yaptı. Ondan sonra da bana çarptı, ben orada kenardaydım. Araba gitti, sonra beni hastaneye götürdüler. Bacağım bir de kolum acıyor. Zaten plakası bulunmuş, yakalansın” dedi.

Emir’in akrabası Hatice Gümüş ise “Yukarıdan gelip çocuğa çarpmasıyla birlikte kaçtı gitti. Sürücü bırakıp kaçtı, daha ilgilenmediler. Sürücünün yakalanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan olayın ertesi günü emniyete giden baba Fatih Göymen, çocuğuna çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Kamera görüntülerini ve tespit ettikleri plakayı polise bildiren baba Göymen, olayı anlatarak sürücünün yakalanması istedi.

Babanın şikayetini alan polis ekipleri, her yerde Emir’e çarpıp kaçan vicdansız sürücüyü arıyor.