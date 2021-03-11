Euro
8.9148
-0.46%
Dolar
7.4393
-0.87%
Altın
414.58
-0.28%
Borsa
1.566
0.07%
Bitcoin
424.692
0.33%
EXEN Coin
15.24
-3.23%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Beyoğlu'nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı

    Adres arayan bir laboratuvar çalışanı, Beyoğlu'nda iki kapkaççının saldırısına uğrayınca polise şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 16:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyoğlu'nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı

    Salı günü saat 09.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu'ndaki Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokak'ta labaratuvar çalışanı Cemile Özdemir,  telefonundaki navigasyonu açarak gideceği adresi aramaya başladı.

    Yoğurtçu Faik Sokağa giren Cemile Özdemir'in arkasından gelen iki kişi, onun  elindeki telefonu bir anda alıp kaçmaya başladı.

    ÇIĞLIK ATARAK YARDIM İSTEDİ

    Özdemir, çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Sokak içerisinde bulunan esnaflar ve mağdur kadın koşarak kaçan kişilerin peşinden gitti ancak kapkaççılar kısa sürede izini ara sokaklarda kaybettirdi.

    Kapkaç olayı hemen polis ekiplerine bildirildi. Cemile Özdemir’in kapkaça uğradığını öğrenen ağabeyi  de olay yerine gelerek kardeşini sakinleştirmeye çalıştı.

    Beyoğlu nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı #1

    "KADIN DALGIN HALDE ADRES ARARKEN TELEFONUNU ALMIŞLAR"

    İki kapkaççının peşinden koşan Cumali M. ‘’Gençler bir kadının telefonunu alıp kaçtılar. Kadın da biz  de arkalarından koştuk ancak yakalayamadık. Bu tür olaylara müsaade etmememiz gerekiyor. Gençlerdi, çok hızlı koşuyorlardı, yakalayamadık. Kadının elinde telefon varken dalgın haldeyken adres ararken  alıp kaçmışlar.’’ diye konuştu.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ekip otosuna alarak polis merkezine götürdü. Sokaktaki  güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Beyoğlu nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı #2

    Beyoğlu nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı #3

    Beyoğlu nda adres arayan laborant, kapkaça uğradı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir