Beyoğlu'nda aile görünümünde hırsızlık çetesi, piknik yapmaya gelen ailenin 50 binlik ziynet eşyasını çaldı

Piknik yapmaya giden bir aile, aile görünümlü bir hırsızlık çetesi tarafından soyuldu. Hırsızlar, parka gelen kadının çocuğunun peşinden gitmesini fırsat bilip 50 bin TL değerindeki eşyasını çaldı.

Geçtiğimiz 21 Haziran Pazar günü bir aile, İstanbul Beyoğlu'na bağlı Sütlüce'deki Nuri Killigil Parkı'na pikniğe gitti.

Sema Alan, akşam 20.00 sıralarında ailesiyle beraber parka gelerek piknik yapmaya başladı. Çantasını çimlere serdiği halının üzerine bırakan kadın, ardından piknik alanından uzaklaşan oğlu Seyithan Alan’ın peşinden gitti.

50 BİN TL'LİK ALTINLARI VE ÇANTAKİ DÖVİZLERİ İÇ ETTİLER

O esnada parka gelen aile görünümlü hırsızlık çetesi, çocuğu kullanarak halının üzerinde duran içerisinde kendinin ve oğlunun kimliği olan, toplamda 50 bin lira değerindeki 31 gram ve 27 gram olan iki burma bilezik, 4 bin lira değerindeki altın kolye, 2 adet alyans yüzük, 14 ayar altın yüzük, bin lira değerindeki pırlanta altın kolye, bin lira değerindeki altın kaplama kol saati, 9 bin lira para ve 100 euronun olduğu çantayı çaldı.





TAKSİYE BİNİP, KAYIPLARA KARIŞTILAR

Çocuk boynuna astığı çantayla ailesinin yanına gelip birlikte uzaklaştı. Ardından taksiye binen çete üyeleri kayıplara karıştı. Çetenin parka gelmesi, çocuğun çantayı çalması ve taksiye binerek uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Aile görünümlü hırsız çetesinin hırsızlık anı kamerada VİDEO







KÜÇÜCÜK ÇOCUĞU HIRSIZLIĞA ALET ETTİLER

Görüntülerde aile görünümlü çete üyeleri, parkta yürüdüğü esnada halının üzerindeki çantayı görüyor. Çocuklardan biri halının oraya giderken, diğer çocukta çantayı alıp merdivenlere yöneliyor. Merdivenden çıkan çete, ardından durdurdukları taksiye binerek kayıplara karışıyor.





POLİS, HIRSIZLIK ÇETESİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından halının üzerinde çantasını bulamayan Sema Alan, çalındığını düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bir süre arama yaptıktan sonra güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan inceleme sonrasında çetenin bindiği taksiyi plakasından tespit eden polis, sürücüye ulaşarak ifadesini aldıktan sonra çeteyi yakalamak için çalışma başlattı.