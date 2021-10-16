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    Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı

    Kendisini almayan şoföre kızan kişi, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi, çevredekiler uzaklaştırdı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:32
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    Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı

    Geçen perşembe akşamı İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Kuloğlu Mahallesi'nde bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi.

    Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı.

    ZORLA İNDİRİLDİ

    Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.

    Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.

    TAKSİYİ TEKMELEDİ

    Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı VİDEO

    Beyoğlu nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı #1

    Beyoğlu nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı #2

    Beyoğlu nda alınmadığı taksinin üzerine çıktı #3

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