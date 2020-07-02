Beyoğlu'nda alkollü şahıslar arasında kanlı kavga çıktı

Moğolistan uyruklu alkollü iki şahıs, ellerindeki bira şişeleriyle birbirlerini yaraladı.

Dolapdere Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında, evde alkol alan iki şahıs alkolün etkisiyle kavga etti.

Kavgaya tutuşan Moğolistan uyruklu iki erkek, ellerindeki bira şişelerini kırıp birbirlerini yaraladı.

KANLAR İÇİNDE SOKAĞA İNDİ

Olay anına şahitlik eden bir kadın, şahısları birbirinden ayırarak kanlar içinde sokağa indi. Kadın gittikten sonra evin kapısını kapatan ikili kavga etmeye devam etti. Bu sırada kadın, polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis, durumu sağlık ekiplerine iletti.

Polis, kilitli olan evin kapısını kırarak içeri girdi. Yaralı iki şahıs evden çıkarılarak ambulansa bindirildi.

1'İ AĞIR DİĞERİ HAFİF YARALI

Yaralılar bindirildikleri ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İki şahıstan birinin durumunun ağır diğerinin hafif olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

















