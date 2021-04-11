Beyoğlu’nda altı gece kulübü, üstü kafe olan mekana baskın

Beyoğlu’nda altı gece kulübü, üstü kafe olan mekana baskın

Nijerya uyruklu şahısların parti düzenlediği üstü kafeterya, alt katı ise gece kulübü şeklinde olan mekana baskın düzenlendi. 30'u yabancı uyruklu 80 kişiye ceza yağdı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Tedbirler kapsamında kapalı olması gereken bir parti düzenlendiği ihbarını alan ekipler, operasyon için harekete geçti.

BASKIN YAPILDI

Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde bulunan kafeteryaya saat 03.00 sıralarında baskın yapıldı.

İçeri giren ekipler üst katın kafeterya, alt katın gece kulübü olarak düzenlendiğini belirledi.

Binanın gündüz kafeterya gece ise alt katının eğlence mekanı olarak kullanıldığı tespit edildi.

DAVETİYE İLE GİRİŞ YAPILDI

Alt katta Nijerya uyruklu şahısların parti yaptığı görüldü. Partiye ise davetiye yoluyla mekana giriş yapıldığı öğrenildi.

238 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

30 yabancı uyruklu kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 102 bin lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 50 kişiye ise 136 bin lira olmak üzere toplam 238 bin TL cezai işlem uygulandı.

İş yeri sahibinin de aralarında 4 kişi adli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda üstü kafe altı gece kulübüne baskın VİDEO

