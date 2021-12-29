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    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı

    Omuz atma kavgası sırasında Amerikalı turisti baldırından bıçaklayarak öldüren katil zanlısının emniyetteki ifadesinde, “Kimse arkadaşıma omuz atamaz” dediği öğrenildi.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 17:43
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    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı

    20 gün önce İstanbul’a gelen ABD’li turist Leonard Samuel Record’a, önceki gün saat 05.00 sıralarında, Beyoğlu’nda arkadaşıyla sokakta yürürken, karşıdan gelen gruptan bir kişi omuz attı.

    Record ve arkadaşı, kendilerine omuz atan kişilerden özür dileyerek uzaklaşmak istedi.

    YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

    Ancak kalabalık grup, iki turiste yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kalabalık grubun içerisinden Ferhat K., Record’u bıçakladı.

    Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Record ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Record, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra bir taksiye bindiklerini tespit etti.

    Beyoğlu’nda omuz atma kavgasında Amerikalı turist öldürüldü VİDEO

    HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ RAHAT BİR ŞEKİLDE YÜRÜDÜ

    Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K, E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Turist bıçaklayan Ferhat K.’nin, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde yürümesi de kameralara yansıdı.

    SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

    Saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

    Amerikalı turisti bıçaklayan Ferhat K.’nın açıktan hırsızlık, yağma, mukavemet ve oto hırsızlığından kaydı olduğu öğrenildi.

    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı #1

    EMNİYETTEKİ İFADESİ: KİMSE ARKADAŞIMA OMUZ ATAMAZ

    Ferhat K.’nin, emniyette verdiği ifadede “Yaya olarak yürüdüğümüz esnada yanımda bulunan arkadaşıma karşıdan gelen 2 şahsın omuz attığını ve kavga ettiklerini gördüm. Çok sinirlendim, yabancı konuşuyorlardı, anlamadım dediklerini ve ben de çıkarttığım bıçak ile baldırından bıçakladım. Kimse arkadaşıma omuz atamaz.” dediği aktarıldı.

    BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Öte yandan şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı #2

    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı #3

    Beyoğlu’nda Amerikalı turist cinayeti: Katilin ifadesi ortaya çıktı #4

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