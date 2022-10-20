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    Beyoğlu'nda apartman dairesinde yangın

    Piyalepaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki şahıs hastaneye kaldırıldı.
    • 20.10.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 15:57
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    Beyoğlu'nda apartman dairesinde yangın

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

    Ev sahibi Coşkun Cüstan ve kuzeni İsmail Cüstan, yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldı.

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

    2 şahıs hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, yangında saçları yanan ve dumandan etkilenen Coşkun Cüstan ve İsmail Cüstan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, hastanede tedavi altına alındı.

    Beyoğlu nda apartman dairesinde yangın #1

    Beyoğlu nda apartman dairesinde yangın #2

    Beyoğlu nda apartman dairesinde yangın #3


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