Beyoğlu'nda apartman dairesinde yangın

Piyalepaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen iki şahıs hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Ev sahibi Coşkun Cüstan ve kuzeni İsmail Cüstan, yangına müdahale ederken alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

2 şahıs hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, yangında saçları yanan ve dumandan etkilenen Coşkun Cüstan ve İsmail Cüstan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra, hastanede tedavi altına alındı.