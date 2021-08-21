Beyoğlu'nda arama yapılan aracın özel bölmesinde tabanca bulundu

Beyoğlu'nda arama yapılan aracın özel bölmesinde tabanca bulundu

Araçta arama yapan ekipler, vites kolunun altındaki özel bölmede tabanca ele geçirdi. Ekipler sürücüyü gözaltına alırken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.

Aracı durduran ekipler, sürücüyü indirerek GBT sorgusu yaptı. Ardından araçta arama yapan ekipler, vites kolunun altında boşluk olduğunu fark etti.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Vitesin koruma bölgesini çıkartan ekipler, buradaki özel bir bölmede tabanca ele geçirdi.

Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, araç ise detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi.

Ekiplerin olayla ilgili başlattıkları çalışmalar sürüyor.

Beyoğlu'nda arama yapılan aracın özel bölmesinde tabanca bulundu VİDEO