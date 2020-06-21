Arkadaşının sırtına basarak bir eve giren hırsız, ev sahibinin uyanması üzerine camdan atlayarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, bir binanın önüne gelen iki hırsız, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadının evini gözüne kestirdi.

Mahallede gezerek keşif yapan hırsızlar, sabah saatlerinde pencerenin açık olduğunu görünce harekete geçti.

ARKADAŞININ SIRTINA BASARAK EVE GİRDİ

Sokakta kimsenin olmadığını gören hırsızlardan biri borulardan tırmanmaya başladı. Eve tırmanmaya çalışan hırsız duvara yanaşan arkadaşının sırtına basarak açık pencereden eve girdi.

Sokakta kalan hırsız ise dikkat çekmemek için hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı.

Beyoğlu'nda arkadaşının sırtına basarak eve girdi

EV SAHİBİ UYANINCA HIRSIZ PENCEREDEN ATLADI

Evin içerisine giren hırsızın ses çıkarması üzerine yaşlı kadın uyandı. Evde gezen hırsız yaşlı kadının uyandığını fark edince, girdiği pencereden atlayarak kayıplara karıştı.

"TAM UYKU SAATLERİNDE GELİYORLAR"

Mahalle sakinlerinden olan Tahsin Sevinç, “Yaşlı teyzemizin evine borulara tırmanarak yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Mahallemizde kamera sistemi olduğu halde maskeyi takarak giriyorlar. Bu aralar hırsızlıklar çoğaldı mahallede. Bu insanların sağı solu belli olmuyor. İnsanların tam uyku saatlerinde geliyorlar. Sabah saat 9 gibi.” dedi.