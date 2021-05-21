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    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması

    Beyoğlu'nda yapılan denetimlerde, ekipler araçları durdurarak tek tek aradı.
    • İHA
    • 21.05.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:06
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    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması

    İstanbul Beyoğlu'nda asayiş uygulaması yapıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Güven Timleri Büro Amirliği ve Motorize Ekipler Amirliği, güven ve huzuru sağlamak için aralıksız çalışırken, asayiş uygulamasında giriş ve çıkışlar kontrol edildi.

    ARAÇLAR ARANDI

    Bölgenin giriş çıkışları polis tarafından kapatılarak kontrol noktaları oluşturuldu. Ekiplerce oluşturulan denetim noktalarında, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Durdurulan araçların içi didik didik aranırken, yolcu ve sürücülerin üst aramaları ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması ViDEO

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #1

    100 ARAÇ VE 150 PERSONEL KATILDI

    İlçede asayiş ve güvenliğin devamı için gerçekleştirilen uygulamaya 100 araç ve 150 personel katıldı. Suça ve suçlulara geçit vermemek için gece gündüz çalışan polis ekiplerinin ilçedeki denetimlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.

    Öte yandan, denetimlerde maske takmadığı görülen kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #2

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #3

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #4

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #5

    Beyoğlu’nda asayiş uygulaması #6

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