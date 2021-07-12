Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı

Husumetlisi olduğu şahısla bakkalda karşılaşan genç, 4 yerinden yaralanarak hastanelik oldu. Saldırı anı, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kaptanpaşa Mahallesi’nde yaşayan Emir Can Kol, alışveriş için gittiği bakkalda daha önceden husumet yaşadığı şahıs ile karşılaştı.

Hemen silahını sarılan şahıs, Kol’a kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 adet koluna 2 adette bacağına kurşun isabet ederek yaralanan Kol’u, ilk müdahalenin ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Öte yandan silahlı saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda görgü şahitlerinin ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganın E.S. olduğunu tespit etti. Şahsın kaçış istikametlerini de belirleyen Beyoğlu polisi, çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.