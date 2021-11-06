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- Beyoğlu’nda bara alınmayınca 2 kişiyi vurdu
Beyoğlu’nda bara alınmayınca 2 kişiyi vurdu
- İHA
- 06.11.2021 - 10:29
- Güncelleme : 06.11.2021 - 11:25
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim’de, geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde bir şahıs, sokak üzerindeki bara girmek istedi. İçeriye alınmayan şahıs, tartışmalı şekilde mekandan ayrıldı.
Bir süre sonra tabancasını alıp geri gelen şahıs, Ali B. ve yabancı uyruklu Sial K.’yı dizlerinden vurup koşarak kaçtı.
Saldırı anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Beyoğlu’nda bara alınmayınca 2 kişiyi vurdu VİDEO
KAMERALAR İNCELENDİ
Öte yandan saldırıyla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanları toplayarak delil torbasına koyarak incelemek üzere emniyete götürdü.
SİLAHIYLA YAKALANDI
Polis ekipleri kimliğini tespit ettikleri saldırgan Emrah A., Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Emrah A. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.