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    Beyoğlu'nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi

    İstanbul Beyoğlu'nda eşini darbedip kızıyla birlikte kovduktan sonra, ihbar edilince 6 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 01:10
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    Beyoğlu'nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi

    Beyoğlu, Kulaksız'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Sait A., eşi Çiğdem A. ile küçük kızını darbettikten sonra evden kovdu. Kızıyla birlikte polis merkezine giden Çiğdem A., kocasından şikayetçi oldu.

    6 YAŞINDAKİ OĞLUNU BIÇAKLA REHİN ALDI

    Bunu öğrenen Sait A., karısını telefonla arayarak, kendini ve o sırada evde olan 6 yaşındaki oğlunu keseceğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, eve giderek Sait A.'yı gözaltına almak istedi.

    Beyoğlu'nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi-Video

    POLİS GİREMEYİNCE ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

    Polisin geldiğini gören Sait A., daire kapısını kilitleyerek içeri girilmesini engelledi. Tüm çabalara rağmen Sait A.'yı ikna edemeyen polis, özel harekat polisine haber verdi.

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #1

    KAPI KIRILDI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polis, pencere önüne gelen Sait A.'yı ikna etmek için konuşmasını sürdürürken, özel harekat polisi dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Polis, Sait A.'yı etkisiz hale getirerek küçük çocuğu elinden aldı.

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #2

    OPERASYON ANI GÖRÜNTÜLENDİ

    Özel harekat polisinin çocuğu kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla da kayıt altına alındı. Kayıtta, eve giren polisin rehin aldığı oğlunu cam kenarında tutan Sait A.'yı etkisiz hale getirmesi görülüyor. Gözaltına alınan Sait A.'nın çeşitli suçlardan poliste 14 kaydı olduğu öğrenildi. Sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen A.'nın tutuklandığı bildirildi.

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #3

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #4

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #5

    Beyoğlu nda bıçakla oğlunu rehin alan babaya polis müdahalesi #6

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